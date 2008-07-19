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KEY’de tarih ve ödeme tutarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Gül’ün onaylaması durumunda KEY ödemelerine 28 Temmuz’da başlanacak. 8.5 milyon kişiye toplam 2.8 milyar YTL ödenecek.

19 Temmuz 2008 03:00

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağlar, ilgili Kanunu Cumhurbaşkanı’nın onaylaması halinde ödemelere 28 Temmuz’da başlayacaklarını söyledi. KEY’le ilgili yasanın Mecliste kabul edilmesinin ardından Hazine ve Ziraat Bankası’nın hazırlıklarını tamamladığını ve 8.5 milyon hak sahibinin bilgilerinin kendilerine geldiğini belirtti.

Ödeme şekli ve tutarlarıyla ilgili bilgi veren Çağlar, 8.5 milyon kişiye toplam 2.8 milyar YTL ödeneceğini söyledi. Çağlar, en yüksek ödeme tutarının 1,391 YTL olduğunu belirterek, 1 YTL alacağı olan hak sahibinin de bulunduğunu ifade etti.

Ödeme dilimlerine göre en çok hak sahibini 0-50 YTL arasında alacağı olanların oluşturduğunu belirten Çağlar, bu dilimde 3 milyon 800 bin kişinin bulunduğunu kaydetti. Çağlar 1 milyon ve üzerinde alacağı olanların sayısının ise 1 milyon 145 bin olduğunu söyledi.


 

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