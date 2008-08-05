Key ödemelerine dava açıldı

Türkiye Kamu-Sen, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde üyelerinin hak kaybına uğradığını iddiasıyla yeniden hesaplama yapılması istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı.



Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, KEY ile 230 bin çalışanın ev sahibi olduğunu, 8,5 milyon kişinin de yaptıkları ödemelerin Emlak Bankasında 6'şar aylık faizlerle değerlendirildiğini hatırlattı.



Emlak Bankasında 1999 yılı sonu itibariyle 396 trilyon lira para biriktiğini ve bu paranın Emlak Bankasının tasfiyesi sırasında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devredildiğini ifade eden Yokuş, bu ortaklığın da 2007 yılında tasfiyesine karar verildiğini söyledi.



Kamu-Sen olarak toplu görüşme masasına ilk oturdukları günden itibaren hükümet ile sendikaların ortak hareketle KEY'lerin ödenmesine başlanmasını talep ettiklerini belirten Yokuş, hükümetin bu teklifi sürekli reddettiğini ve “hükümetin KEY hesaplarını sendikalardan kaçırdığını” iddia etti.



Yokuş, KEY'lerin ilk Mart 2007'de hak sahiplerine ödeneceğinin duyurulduğunu ancak aradan geçen 14 aya rağmen hesapların bir türlü doğru yapılamadığını öne sürerek, 9 yıl sistemde kalan bir kişiye 3 bin 300 YTL civarında ödeme yapılması gerekirken bin 300 YTL ödeme yapıldığını, bunun da hak mağduriyetine neden olduğunu savundu.



“Hükümet, 8,5 milyon işçi, memur ve emeklinin parasını gasp etmiştir” diyen Yokuş, KEY ödemelerindeki hesaplamaların iptal edilerek, yeniden hesaplama yapılması için dava açtıklarını söyledi.



Yokuş, 9 yıl sistemde kaldığını, bin 396 YTL alması gerekirken hesabına 59 YTL yatırıldığını savundu.



