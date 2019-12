KEY ödemeleri bugün başladı

T24- Konut Edindirme Yardımı (KEY) hak sahipleri listesi bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ödemelere bugün başlandı.





Ne kadar KEY ödemesi alacağınızı öğrenin



Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından, ''5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ve 7/1/2010 tarihli ve 27455 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine göre tespit edilen 16 ciltten oluşan hak sahipleri listesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



KEY ödemeleri 8 Aralık 2009 tarihli 5939 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik gereğince Ziraat Bankası kanalıyla bugünden başlayarak 2 Nisan'a kadar yapılacak.



Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunlu olacak.



Hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin internet sitesinde sorgulanabilecek.



KEY ödemeleri Türk vatandaşlarına T.C. Kimlik Numarasıyla yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılacak.



T.C. Kimlik No ve yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, kimlik no ve yabancı kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da KEY hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara, bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekecek.



T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Şubeleri'nden T.C. Kimlik No veya Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacaklar.



KEY Hak Sahipleri Ödeme Tarihleri şöyle:





TCKN/Yabancı Kimlik No Son İki Rakam Tarih



------------------------------------ ---------



00 ? 02 ? 04 ? 06 - 08 22.03.2010



10 ? 12 ? 14 ? 16 - 18 23.03.2010



20 ? 22 - 24 - 26 - 28 24.03.2010



30 ? 32 - 34 - 36 - 38 25.03.2010



40 ? 42 - 44 - 46 - 48 26.03.2010



50 ? 52 - 54 - 56 - 58 29.03.2010



60 - 62 - 64 - 66 - 68 30.03.2010



70 ? 72 - 74 - 76 - 78 31.03.2010



80 ? 82 - 84 - 86 - 88 01.04.2010



90 ? 92 - 94 - 96 - 98 02.04.2010







-PARALAR ATM'DEN ALINABİLECEK-



KEY hak sahiplerinden Ziraat Bankası'nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, ilk günden itibaren tabloda belirtilen günleri beklemeden Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını alabilecekler.



Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen ya da vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekecek.



İlan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilecek.