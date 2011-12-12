KEY ödemeleri başladı!

T24 - Eksik ve hatalı belgeleri nedeniyle KEY alacaklarını tahsil alamayan 90 bini aşkın KEY sahibinin isimleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Ziraat Bankası’nın ilan edilen listelerde adı bulunanlara bugünden itibaren ödeme yapılacak.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin "5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ve 7 Ocak 2010 Tarihli Ve 27455 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik İle 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 2 Kasım 2011 Tarihli Ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de Yayımlanan 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73’üncü Maddesi İle Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi" Resmi Gazete’nin bugünkü Mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin hazırladığı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesine http://www.keyodemeleri.com/
adresinden ulaşabilecek.
Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, konuya ilişkin ANKA’ya yaptığı açıklamada 90 binin üzerinde kişinin ilk yayınlanan listelerde yer aldığını söyledi.
400 binin üzerinde kişinin eksikliklerinin tamamlanmaya çalışıldığını ifade eden Sayın, ödemelerin Ziraat Bankası tarafından bugünden itibaren başlayacağını bildirdi.
Ödemelerde T.C. kimlik numarasının ibrazı zorunlu olacak.