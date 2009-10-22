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Ekonomi

KEY hak sahiplerine müjde

Konut Edindirme Yardımı (KEY) parası alamayanlara faiziyle birlikte ödeme yapılacak.

22 Ekim 2009 03:00

Konut Edindirme Yardımı (KEY) parası alamayanlara faiziyle birlikte ödeme yapılacak.

TBMM Başkanlığı'na, 31 Ekim 2009 tarihine kadar Konut Edindirme Yardımı (KEY) parası alamayanlara faiziyle birlikte ödeme yapılmasını öngören bir yasa teklifi verildi.

CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, çıkarılan yasa ile 6 ay içinde yapılması öngörülen KEY ödemelerinin, aradan 2 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadığını belirtti.

Korkmaz, 2009 yılı Bütçe Kanunu ile sürenin en son 28 Haziran 2009 tarihine kadar uzatıldığını, ancak buna rağmen prosedürün tamamlamadığını, ödeme için yeni yasa gerektiğini kaydetti.

Teklife göre, başvuru ve ödeme takvime bağlanmıyor. İlgili kurumlara bir yıllık süre veriliyor.

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