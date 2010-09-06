Kewell, sahada da evde de başarılı

T24

‘Tırmanacakları dağım’

4. çocuğu istiyor

Sheree: Taylor da cool

Kewell: Burada özelim

Ailenin gururu

G.Saray Dergisi’nin son sayısına röportaj veren Harry Kewell, ünlü bir oyuncu olan eşi Sheree ile birlikte mutluluklarının sırrını paylaştı. 12 yıl önce bir gece kulübünde tanışan çiftin aşkı, Chelsea-Arsenal maçı için iddiaya girip Sheree’nin kaybetmesiyle çıktıkları yemekle başlamış.Chelsea’yi destekleyen Sheree bahsi kaybederken, Kewell’ın “İlk kez bir bayan bana yemek ısmarladı” sözü ilişki için önemli bir adım olmuş. Örnek evliliklerinin sırrını ‘iletişim’ olarak açıklayan ikili, tartışmak yerine birbirlerini güldürerek mutlu etmeyi tercih ettiklerini söylüyor.Evcimen bir erkek olan Kewell, izin günlerini hep ailesiyle geçirmeyi tercih ediyor. “Oldukça korumacı bir babayım” diyen Kewell, eşinin “Evdeyken çocuklarla oyun oynadığı zaman hepsi üzerine çıkıyor” sözlerine “Ben onların tırmanacakları bir dağım!” karşılığını veriyor.Sheree ise eşinin örnek bir baba olduğunu vurgulayıp “Geldiğinde evde kontrol onda olur. Çocuklarını okula götürür, yemek yapar, ödevlerine yardım eder. Hiç tam zamanlı dadımız olmadı” diyerek her işin üstesinden birlikte geldiklerinin altını çiziyor.9 yaşında Taylor adında bir oğulları ve 7 yaşında Ruby ve 2.5 yaşında Mathilda isminde iki kızları bulunan çiftin yüzü gülüyor. “Çocukları, karşılaşmalarda herkesin Harry adına tezahürat yaptığını görünce müthiş eğleniyorlar ve babalarıyla gurur duyuyorlar” diyen Kewell’ın eşi, “Umarım gelecekte bir çocuğumuz daha olur ve sadece mutlu oluruz” diyerek sözlerini bitiriyor.“Oğlum Taylor babasını idolleştiriyor. Onun gibi cool davranıyor. Bazen internette babasının resimlerine bakıyor. Onun gibi futbolcu olmak istiyor. Dışarıda yaşıtlarından daha ağır davranıyor. Benim için önemli olan Harry’nin mutluluğu. Liverpool’dayken her gün eve geliyordu ama mutlu değildi. Burada telefonla konuşurken bile onun mutlu olduğunu anlayabiliyorum. O mutluysa ben de mutlu oluyorum.”“İstanbul, hiçbir zaman geleceğimi düşündüğüm bir yer değildi. Ama şimdi çok keyif alıyorum. Burada evimde gibiyim. Sadece G.Saray değil, bütün taraftarlar bana kendimi özel hissettiriyor. Bu şehir gerçekten harika. Benimle evli olan kadın sadece benim hayatımı yaşamamalı. Sheree bütün bunlara sahip. Ben geleceği planlamam. Çok fazla konsantre olup bunalmak istemem. Anı yaşamak lazım.”Sheree Kewell, kendisinin ve çocuklarının eşiyle gurur duyduğunu söylüyor. BayanKewell, “Çocuklarımız, Harry ile zaman geçirmeye bayılıyor. Birlikte aile olmanın keyfine varıyoruz” diyor.