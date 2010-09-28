-KEWELL, NEILL VE JEDINAK MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MELBOURNE (A.A) - 28.09.2010 - Galatasaraylı Harry Kewell ve Lucas Neill ile Gençlerbirliği'nde forma giyen Mile Jedinak, Avustralya'nın 9 Ekim'de Sydney'de Paraguay ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna çağrıldı. Teknik Direktör Holger Osieck'in kadroya çağırdığı 19 oyuncu arasında Tim Cahill (Everton) ve Mark Schwarzer (Fulham) de bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre milli takımdan uzak kalan Kewell, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez milli takıma çağrıldı.