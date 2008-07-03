Kewell Galatasaray'da

Galatasaray’ın yeni transferi Harry Kewell, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Bu sabah Bakırköy Acıbadem Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen Harry Kewell, 12 Temmuz’da takıma katılacak. Harry Kewell, bu sezon Galatasaray’da 19 numaralı formayı giyecek.

Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Üstünel, Futbol AŞ Genel Müdürü Adnan Sezgin, Basın ve Operasyon Sorumlusu Yako Igual'in de hazır bulunduğu imza töreninde Adnan Sezgin şu açıklamaları yaptı. Harry Kewell ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Adnan Sezgin, “Bu transferin, Harry Kewell ve kulübümüze hayırlı olmasını dilerim. Önemli bir oyuncu. Zaten iyi olan takımımıza vereceği katkılarla hedefimize ulaşma yönünde önemli bir rol oynayacaktır. Kendisine bir kez daha hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum” dedi.

İzinli olan futbolculardan Linderoth’un takıma bugün katıldığını, 7 Temmuz’da ise Nonda’nın antrenmanlara katılacağını belirten Adnan Sezgin, Harry Kewell’in 12 Temmuz’da diğer milli futbolcularla birlikte kampa katılacağını söyledi.

Harry Kewell ise imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Harry Kewell, bir basın mensubunun neden Galatasaray’ın tercih ettiği yönündeki sorusunu, “Önümdeki tüm seçeneklere baktım. En çekici teklifi Galatasaray’ın yaptığına karar verdim. Türk futbolu hakkında çok şey biliyordum. Son Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da Türk Milli Takımı’nın çok iyi bir sonuç elde etmesi de beni çok etkiledi. Teknik direktörle takımdaki genç oyuncularla elde edilen başarıyı ve bunun sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Ben her şeyden önce oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Galatasaray iyi bir takım ve bu keyfi Galatasaray’da alabileceğimi düşünüyorum” diyerek cevaplandırdı.

7 Numara yerine, 19 numaralı formayı seçmesi ile ilgili olarak Harry Kewell, “Bu benim için yeni bir dönem. Liverpool çok iyi bir kulüp, çok iyi bir teknik direktörle çalışıyorduk. Her türlü imkana sahiptik. Fakat geçmişi geride bırakmam gerekiyordu. Bu da, bu farklılığı yaratmanın yollarından biri” dedi.

Kewell, dün akşam havaalanındaki karşılama ilgili olaraksa, “Bu benim için sözcüklerle çok zor anlatılacak bir durum. Dün akşam benim için hazırladıkları karşılama gerçekten çok güzeldi. Türkiye’ye daha önce de geldiğim için Türk taraftarların takımlarına nasıl destek verdiklerini gözlemleme şansım olmuştu. Şimdi bunun içinde yaşıyorum. Gerçekten bu benim çok hoşuma gitti” diye konuştu.

Yaşadığı sakatlıklar ve şuan ki durumu ile ilgili olarak Harry Kewell, “Kendimi iyi hissediyorum. Doğrudur, Liverpool’da son sezon birkaç maç oynama şansım oldu. Ancak geçtiğimiz ay Avustralya Milli Takımı ile maçlara çıktım. Orada işler gayet yolunda gitti. Şu anda kendimi tamamıyla iyi hissediyorum” dedi

KARİYERİ

30 yaşındaki Kewell, 1995-2003 yılları arasında Leeds United'da forma giydi. Leeds'te 232 maçta 63 gol atan Avustralyalı futbolcu, bu başarılı performansının ardından Liverpool'a transfer oldu.



Liverpool formasıyla 4 sezonda 137 karşılaşmada göev yapan Kewell, burada da 16 gole imza attı.

Kewell sakatlıklarla boğuştuğu geçen sezonda sadece 13 maçta forma giyebilmişti.