-KEWELL, ARDA'YA DESTEK VERDİ İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Harry Kewell, sarı-kırmızılı takımda eleştirilere hedef olan kaptan Arda Turan'a destek verirken, bu oyuncunun mutlu olmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Almanya ile özel maç yapacak olan Avustralya Milli Takımı'nın kampında bulunan Harry Kewell, NTV Spor televizyonuna bir röportaj verdi. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalan Arda'yla ilgili eleştirilerin sorulması üzerine Kewell, şunları söyledi: ''Arda'yı yönetim kaptan yapma kararı aldıysa, buna saygı duyulmalı. Dünyada birçok genç kaptan var, Arda da bunlardan biri. Arda'nın çok iyi bir kaptan olduğunu düşünüyorum. Genç ve kişiliği çok iyi. Bu kulübün kaptanlığının ona çok yakıştığını düşünüyorum. Zor bir sezon geçirdi. Sakatlık yaşadı. Arda buranın 1 numaralı adamı ve en iyi futbolcusu. Çok komik biridir Arda. İlk geldiğimde beni çok güldürüyordu. Belki kaptan olduğu için daha az şaka yapıyor olabilir ama mutlu olduğunuzda iyi futbol oyarsınız. Onun mutlu olmaya ihtiyacı var. İyi futbol beraberinde gelecektir. Çok müthiş bir oyuncu. Her an skoru değiştirebilir. Arda kendisi olmak zorunda. Ona yapıştırılan etiket ne olursa olsun, kişiliğini bozmamalı.'' Kewell, Arda'nın Avrupa'ya gidip gitmemesi konusunda da ''Eğer yapabiliyorsan mutlaka Avrupa'ya gitmelisin. Arda'da da gidebiliyorsa mutlaka gitmeli. Bence Arda oraya gidip, o tecrübeyi yaşamalı. Bunu yaşamazsa o fırsat kaçabilir. Bence gitmeli'' ifadelerini kullandı. -''GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM''- Avustralyalı futbolcu, Galatasaray'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, yeni bir sözleşme yapabilmek için savaşacağını kaydetti. Galatasaray taraftarınca en sevilen isimlerden biri olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Türkiye'de, İstanbul'da ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum'' diyen Kewell, ''İnsanların sizi sevmesi kötü bir şey değildir. Tersi kötüdür. Burada çok seviliyorum ve bu da işimi çok kolaylaştırıyor. Ben burada olmayı seviyorum. Yeni bir kontrat almak için savaşacağım ama kulüp farklı bir karar alırsa buna da saygı duyarım. Geleceği konuşmak için erken. Önümüzde 7 maçımız var ve bu 7 maçta yeni bir kontrat kazanmak için çalışacağım. Teknik direktörüm beni seçerse, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum ve kariyerimi burada noktalamak istiyorum'' diye konuştu. -''RİJKAARD'IN GİDİŞİ ŞOK EDİCİ BİR KARARDI''- Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'la çalışmasının, kariyerinin en önemli bölümlerinden biri olduğunu aktaran Kewell, Hollandalı çalıştırıcının gönderilmesiyle şok olduğunu söyledi. ''Rijkaard'ın gönderilişi bence şok edici bir karardı'' diyen tecrübeli futbolcu, ''Rijkaard'ı bazı oyuncuların anlamadığını düşünüyorum. Onun tarzında futbol farklıydı. Daha iyi bir fiziksel güce sahip olmalıydınız. Rijkaard'ın, oyuncuların fiziksel olarak hazır olmadıklarını düşündüğü için alışık olduğu rutinde değişiklik yapmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Rijkaard'la çalışmak kariyerimin en önemli bölümlerinden biriydi. Gönderildiğini duyduğumda çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Müthiş bir insandı. Sezona iyi başlamamıştık ama düzelebilirdik'' şeklinde konuştu. Yaşadıkları hakem hatalarına da dikkat çeken Kewell, ''Bunu söylemek başıma iş açabilir ama hakemler birçok maçta bizim aleyhimize çalıştılar. Verilmeyen penaltılar vardı. Ceza sahası içinde çok net bir şekilde düşürülüyorsunuz ama hep devam kararları veriliyor. Hakemler çok kötü performans gösterdi. Yine de şartlar ne olursa olsun, bizim bir arada kalmamız lazım. Taraftara, yönetime, ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız'' şeklinde görüş belirtti. Öte yandan Kewell, Servet Çetin'in Kardemir Karabükspor maçında Rijkaard için oynamadığı şeklinde yapılan yorumların hatırlatılması üzerine, ''Buna kesinlike cevap vermek istiyorum. Rijkaard gediğinde beni de oynatmadı, 7-8 maç oturup bekledim. Sonuçta yetişkin bir insansınız. Teknik direktör seni oynatmıyorsa, bunu kabul etmek zorundasınız. Vereceğiniz en iyi cevap, antrenmanda en iyi şekilde çalışıp, sahada da en iyisini vermektir. Birçok oyuncunun bunu öğrenmesi gerekir. Seni oynatmadığı, seni sevmediği anlamına gelmez'' dedi. -''HAGİ'YE ÇOK SAYGI DUYDUK''- Görevinden ayrılan teknik direktör Hagi ile bazı oyuncular arasında fikir ayrılıkları olduğu yönündeki haberlerle ilgili ise Kewell, Rumen çalıştırıcının hep arkasında durduklarını vurguladı. Bir teknik direktörün tüm oyuncularla aynı fikirde olmasının mümkün olmadığını, ancak oyuncuların görevleri gereği sahaya çıktıklarında ellerinden geleni vermeleri gerektiğini anlatan Avustralyalı oyuncu, ''Teknik direktör oyuncu seçimini yapar, oyuncular da görevlerini. Açıkçası Misimovic'le alakalı tüm hikayeyi bilmiyorum. Biz Hagi'ye bugüne kadar çok saygı duyduk. Çünkü harika bir oyuncuydu. Saha üzerinde bazı şeyleri üretemiyorsanız, teknik direktör eleştirilir. Hagi ile çalışmak istemediğimiz dedikoduları doğru değil. İnsanlar bunları yazarak problem üretmeye çalıştılar. Biz sonuna kadar Hagi'nin arkasında durduk. Hepimiz Galatasaray için bir şeyler yapmaya çalıştık. Burası, bizim verdiğimizden daha fazlasını hak eden bir kulüp'' diye konuştu. Hagi'nin görevden ayrıldıktan sona verdiği bir röportajda, bazı oyuncuların kendisini istemediği şeklinde ifadeler kullandığının söylenmesi üzerine Kewell, ''Hagi'nin kafasındaki bir durumdur bu. Böyle bir şey yok. Herhangi bir oyuncunun, (Hagi için oynamak istemiyorum) dediğini sanmıyorum.. Galatasaray çok özel bir takım. Herkes sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundadır. Ben Liverpool'dan geldim ama kulüp benim kariyerimde oynadığım en önemli yerlerden biri. Galatasaray çok özel bir yer. Bunu bazen unutuyoruz'' ifadelerini kullandı. -YAŞANAN KÖTÜ GİDİŞ- Galatasaray takımının yaşadığı kötü duruma değinen Kewell, içinde bulundukları durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi birçok maçta 70. dakikadan sonra hep düşüş yaşadıklarını vurgulayan Kewell, şunları söyledi: ''Bu durum için bir kişiyi suçlayamazsınız. Bundan öncelikle oyuncular sorumlu. Yapmamız gereken, taraftara bize verdiklerini geri ödemek. Sezonun geri kalanını en kuvvetli şekilde bitirmek ve tüm maçları en iyi şekilde oynamak zorundayız. Takım olarak bir arada olmalıyız. Bazen bundan uzaklaşıyoruz. Takımda çok kaliteli oyuncular olduğunu unutmamak lazım. Ben Türk insanının futbola olan tutkusunu olumlu yorumlamak istiyorum. Bu bazıları üzerinde baskı yaratabiliyor. Üç yıldır buradayım ve sürekli değişiklikler oluyor. Bir teknik direktör geliyor ve sizden istediklerini aktarıyor, ona alışırken, değişiklik oluyor ve bu kez başka beklentiler aktarılıyor. Bu da kafa karışıklığı yapabiliyor. Şimdi yeni teknik heyetle kalan maçlarımızı kazanmak zorundayız. Galatasaray'ın ne olduğunu dünyanın geri kalanına göstermemiz lazım. İnsanlar bazen futbolcuların umursamadığını söylüyorlar. Şunun garantisini verebilirim ki tüm futbolcular umursuyor. Maçlarda oyunun hakimiyetini alıyoruz ama rakibi öldüremiyoruz, bitiremiyoruz işi. Yeterli gol atamıyoruz. Futbolda istikrara çok ihtiyaç var. Tüm takımlar her zaman üst seviye futbol oynayamazlar. Zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Türkiye'de böyle bir anlayış var, hemen teknik direktör gönderiliyor, Schuster'de de olduğu gibi. Sahaya hiç bakılmıyor. Bence bir insana bir şeyler yaratabilmesi için 2-3 yıl verilmesi lazım. Ondan sonra bir şey söylenebilir. Altı ayda hiçbir şey olmaz. Şans olmadığı sürece istikrar yakalanamaz.'' -''YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR ZAMAN''- İçinde bulunulan kötü durumun yeniden başlamak için mükemmel bir zaman olduğunu vurgulayan Kewell, bunun bir fırsat olarak kullanılabileceğini belirtti. ''Umarım şu an yaşadığımız problemler görülür ve yeniden başlama imkanımız olur'' diyen Kewell, ''Yeniden başlamak için mükemmel bir zaman. Ne kadar kötü olursak olalım, hala önümüzde kazanmamız gereken maçlar var. Sezon sonunu beklemeyelim. Bazı değişiklikleri şimdi yapabiliriz. Oyuncuları bir anda sıfırlayamazsınız. Oyuncuların birbiriyle oynamaya alışması lazım. Galatasaray'a bu konuda iyi bir fırsat lazım'' diye konuştu. Galatasaray'da yakın dostu olan Haldun Üstünel'in görevden ayrılmasına üzüldüğünü, alınan kötü sonuçların Adnan Sezgin'e bağlanamayacağını kaydeden Kewell, ''Takımın kötü performansını Adnan Sezgin'e bağlayamam. O sahada değil. Biz oyuncular olarak işin birinci sorumlusuyuz. Sahaya çıkıp iyi oynamak zorundayız'' dedi. Takımda 19 numaralı formanın bir başka oyuncuya verilmesi sonrası yaşadığı üzüntüyü aktaran Avustralyalı futbolcu, şampiyonluk yarışındaki favorisinin sorulması üzerine ise ''Burada Trabzonspor demek zorundayım. Fenerbahçe'nin de iyi oynadığını söylemeliyim, Alex harika bir sezon geçiriyor. Türkiye'de lig çok çılgın ve her şey olabilir. Ayrıca Alex, çok koşmayan bir oyuncu için harika bir sezon geçiriyor. Ona da şapka çıkarmamız gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.