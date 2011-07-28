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Yaşam

KEVIN SPACEY TÜRK TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) 

28 Temmuz 2011 21:12

-KEVIN SPACEY TÜRK TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Sam Mendes'in yönetmenliğini üstlendiği, baş rolünde Kevin Spacey'nin yer aldığı ''III. Richard'' oyunu, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının (İKSV) İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Ekim'de 5 özel gösteriyle İstanbul'da olacak. İKSV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Şehir Tiyatroları, Vodafone Red sponsorluğunda, Ekim ayında çok özel bir ortak yapıma ev sahipliği yapacak.  ''The Bridge Project'' kapsamında gerçekleştirilen, Sam Mendes'in yönetmenliğini ve dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey'nin baş rolünü üstlendiği ''III. Richard'', 5 özel gösteri için Ekim ayında İstanbul'da olacak. Dünya prömiyerini 29 Haziran'da Londra'da yapan ve büyük ses getiren ''III. Richard'' oyunu, 5 Ekim Çarşamba, 6 Ekim Perşembe, 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim Pazar akşamları, saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak. ''III. Richard'', Atina & Epidaurus Festivali, Centro Niemeyer İspanya, Hong Kong Sanat Festivali, Kay & Mc Lean Productions ve Singapur Repertuvar Tiyatrosu partnerliğinde gerçekleştiriliyor. Üç yıl boyunca uluslararası seyirciyle buluşacak, büyük ölçekli, klasik tiyatro oyunları üretmek amacıyla, Londra'nın köklü tiyatrolarından biri olan Old Vic, Brooklyn Müzik Akademisi (BAM) ve Neal Street'in ortak yapımı olarak hayata geçirilen The Bridge Project'in sponsorluğunu, Bank of America Merrill Lynch üstleniyor. Oscar ödüllü İngiliz yönetmen Sam Mendes'in yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Kevin Spacey'nin yanı sıra Broadway'de birçok oyunda sahne alan, bol ödüllü Amerikalı oyuncu Maureen Anderman, Haydn Gwynne, Chuk Iwuji, Gemma Jones ve Chandler Williams gibi tanınmış İngiliz ve Amerikalı oyuncu rol alıyor. Sam Mendes ve Kevin Spacey'nin, 1999'da beraber çalıştıkları ''Amerikan Güzeli/American Beauty'' adlı film, aralarında ''En İyi Erkek Oyuncu'' ve ''En İyi Yönetmen'' ödüllerinin de bulunduğu 5 dalda Oscar kazanmıştı. İkili, 12 yıl aradan sonra bu kez Shakespeare'in tarihi oyunlarından biri ve belki de en güçlüsü olan III. Richard projesiyle tiyatro sahnesinde tekrar bir araya geldi. ''Kevin Spacey ile 'Amerikan Güzeli'nden sonra tekrar çalışmaktan çok mutlu olduğunu'' belirten yönetmen Sam Mendes, baş rol oyuncusundan, ''Özellikle The Bridge Project'in son sezonunda baş rolü oynaması bu heyecanımı iki katına çıkartıyor. III. Richard sevdiğim bir oyun ve Kevin bu rolü oynamak için doğmuş'' diye bahsediyor.  Sam Mendes, The Bridge Project'in daha önceki yıllarda sahnelediği Fırtına/The Tempest, Beğendiğiniz Gibi/As You Like It, Vişne Bahçesi/Cherry Orchard ve The Winter's Tale/Bir Kış Masalı başlıklı projelerinin de yönetmenliğini yaptı. ''III. Richard'' oyununun biletleri, Ağustos ayında Biletix satış sistemi ve İKSV merkezinden satışa çıkacak.

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