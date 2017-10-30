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Dünya

Kevin Spacey tacizi itirafla kapatmaya çalışmakla eleştiriliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Ünlü Hollywood yıldızı Kevin Spacey’nin eski oyuncu Anthony Rapp’in cinsel saldırı iddiasının ardından gay olduğunu açıklaması Hollywood çevrelerinden tepki çekti

30 Ekim 2017 17:15

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Ünlü Hollywood yıldızı Kevin Spacey’nin eski oyuncu Anthony Rapp’in cinsel saldırı iddiasının ardından gay olduğunu açıklaması Hollywood çevrelerinden tepki çekti.
Spacey’nin 26 yaşındayken o dönemde 14 yaşında olan Star Trek oyuncusu Anthony Rapp’e cinsel saldırıda bulunmuş olmasının eşcinselliğini açıklayarak aklanabilecek bir tavır olmadığı söyleniyor. 
Oyuncu Anthony Rapp Oscar ödüllü Kevin Spacey’yi kendisini 14 yaşındayken bir partide üstüne çıkarak taciz etmekle suçlamış, Spacey ise bu suçlamaya gay olduğunu açıklayarak yanıt vermişti.
Spacey bir Twitter paylaşımında yıllar önce yaşanan olayı hatırlamadığını, muhtemelen içkili olduğunu ve Anthony Rapp’e yaşatmış olduğu zorluktan dolayı içten bir şekilde özür diledi ve yıllardır sır olarak sakladığı eşcinsel kimliğini kamuoyuyla paylaştı.
Hollywood’da ünlü yapımcı Harvey Weinstein’ın birçok kadın oyuncuyu taciz ve tecavüzle suçlandığı skandalın ardından dünya çapında birçok toplumda insanlar yaşadıkları cinsel taciz deneyimlerini itiraf ediyor ve tacizcilerini ifşa ediyor. (Fotoğraflı)

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