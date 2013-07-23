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Yaşam

Kevin Spacey selde mahsur kaldı

Ünlü oyuncu Kevin Spacey tatil için gittiği South Carolina eyaletinde çıkan selde mahsur kaldı. Spacey, sular altında kalan caddede çektiği fotoğraflarını Twitter'da paylaştı

23 Temmuz 2013 17:28

K-Pax, Ususal Suspects, American Beauty gibi filmleriyle ünlenen Kevin Spacey, tatil için gittiği South Caroline eyaletinin Charleston şehrinde sel baskınından dolayı zor anlar yaşadı.

Hafta sonu süresince şiddetli yağış alan kentte caddeler sular altında kaldı.

Ntvmsnbc'nin haberine göre; 54 yaşındaki oyuncu, ayakkabılarını çıkararak caddede poz verdi. Spacey, fotoğraf için “Charleston’da çok güzel zaman geçirdim. Güzel bir yaz havası vardı” yorumunu ekleyerek Twitter’da paylaştı.

Spacey, internet üzerinde yayınlanan dizisi 'House of Cards'ta gösterdiği performans nedeniyle Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi.

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