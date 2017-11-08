Kevin Spacey seks bağımlılığı için kliniğe yattı

Erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan ve yaptığı Twitter paylaşımıyla eşcinsel olduğunu açıklayan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey’nin seks bağımlısı olduğu belirtildi.

Habertürk’ün aktardığına göre Spacey’nin, cinsel tacizle suçlanan Hollywood'un 65 yaşındaki ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'ın Arizona’da gittiği rehabilitasyon kliniğinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Weinstein, kliniğe yattıktan yaklaşık 1 hafta sonra taburcu edilmişti.

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