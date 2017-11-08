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Yaşam

Kevin Spacey seks bağımlılığı için kliniğe yattı

Spacey'nin, rehabilitasyon kliniğinde tedavi altına alındığı öğrenildi

08 Kasım 2017 14:21

Erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan ve yaptığı Twitter paylaşımıyla eşcinsel olduğunu açıklayan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey’nin seks bağımlısı olduğu belirtildi.

Habertürk’ün aktardığına göre Spacey’nin, cinsel tacizle suçlanan Hollywood'un 65 yaşındaki ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'ın Arizona’da gittiği rehabilitasyon kliniğinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Weinstein, kliniğe yattıktan yaklaşık 1 hafta sonra taburcu edilmişti.

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