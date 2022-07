Kevin Spacey, Macar-Moğol yapımı bir filmle sinemaya geri dönüyor

Kevin Spacey, Cannes'da satın alınabilecek yeni filmiyle geri dönüş yapıyor.

Cannes Film Festivali'nin 17-28 Mayıs arasında düzenlenmesi planlanıyor.

Gazeteciler, David Cronenberg'in Crimes of the Future'ı ve Baz Luhrmann'ın Elvis'i de dahil yeni filmlerin prömiyerini izleyebilecek. Öte yandan, Cannes Market kapsamında festivalde, dağıtımını yapmaya çalışan tamamlanmamış filmlerden oluşan bir seçki de yer alacak.

Independent Türkçe'nin haberine göre bu filmlerden biri de Spacey'nin rol alacağı tarihi dram filmi 1242 – Gateway to the West. Birleşik Krallık, Macaristan ve Moğolistan ortak yapımı filmin temel çekimleri Ekim 2022'de başlayacak. Filmde ayrıca Eric Roberys, Christopher Lambert ve Terence Stamp de rol alacak.

Aron Horvath ve Joan Lane'in yazdığı filmi Macar film yapımcısı Peter Soos yönetecek.

Film, Spacey'nin 2017'de Hollywood'u sarsan Harvey Weinstein skandalı sonrası Anthony Rapp de dahil düzinelerce erkeğe cinsel istismarda bulunmakla suçlanmasının ardından ilk büyük rolü olacak. İthamların gün yüzüne çıkması sonrası oyuncu House of Cards'dan kovulmuş ve Dünyanın Bütün Parası'ndaki (All the Money in the World) sahnelerinde de Ridley Scott onun yerini alarak Christopher Plummer'la birlikte filmde oynamıştı.

Spacey geçen ay avukatları aracılığıyla Rapp'in davasındaki (1986'da Rapp henüz reşit değilken verilen bir partide Spacey'nin onu istismar ettiğini öne sürdüğü) iddiaların gerçek dışı olduğunu söylemişti.

Spacey'nin avukatları, Rapp'in bahsettiği hadisenin hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirtmişti.

Rapp suçlamaları kamuoyuna açıkladığında Spacey, bunları duyunca "dehşete düşmenin de ötesinde" hissettiğini söyleyerek yanıt vermiş ve "dürüst olmak gerekirse bu karşılaşmayı hatırlamadığını" ifade etmişti.

Spacey eklemişti:

"Ona özürlerimi borçluyum"

"Eğer gerçekten Rapp'in tarif ettiği gibi davranmışsam, ona son derece uygunsuz kaçan bu davranışlar için içten özürlerimi borçluyum."

Bağımsız dağıtım şirketi Vertical Entertainment, 2018'de suç dramı Düzenbazlar Kulübü'nün (Billionaire Boys Club) ABD sinemalarında sınırlı olarak dağıtılmasını sağlamıştı. Oyuncunun bu filmdeki sahnelerini suçlamalar yöneltilmeden önce çekilmişti.

Spacey ayrıca Franco Nero'nun The Man Who Drew God filminde Robert Davi ve Faye Dunaway'le; Peter Five Eight'te ise Rebecca De Mornay'la birlikte rol almıştı.