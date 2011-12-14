T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kevin Spacey izleyicileri azarladı

Richard III oyunuyla İstanbul'a da gelen Kevin Spacey, ses çıkararak kendisini rahatsızeden izleyicileri rolünden çıkmadan susturdu.

14 Aralık 2011 02:00


T24 - Richard III oyunuyla İstanbul'a da gelen Kevin Spacey, ses çıkararak kendisini rahatsızeden izleyicileri rolünden çıkmadan susturdu.

Amerikan Güzeli ve Olağan Şüpheliler filmleriyle tanınan Kevin Spacey, Sam Mendes'in yönettiği Richard III oyunuyla eleştirmenlerden iyi yönde eleştiriler alıyor. Oyuncu aynı zamanda  konuşan seyircileri susturarak da izleyicilererden övgü alıyor.

Huffingtonpost'un haberine göre, oyunun Sidney Lyric Tiyatrosu gösteriminde Spacey, kendisini rahatsız eden izleyicileri oyunu durdurmadan uyardı. Oyun sırasında telefonu çalan bir izleyiciye karakterinden çıkmadan "Onlara meşgul olduğumuzu söyle!" diye bağaran oyuncu seyirciden de destek aldı.

Oyunun  başka bir gösteriminde ise Spacey aralarında konuşup, mırıldanan bir grup seyircinin üzerine lazer ışık yöneltti.

Ses çıkaran izleyicilere karşı tutumunu uzun bir süredir belli eden Spacey, tiyatro salonunun telefon kullanılmaması gereken bir bölge olduğunu söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24