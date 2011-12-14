Kevin Spacey izleyicileri azarladı



T24 - Richard III oyunuyla İstanbul'a da gelen Kevin Spacey, ses çıkararak kendisini rahatsızeden izleyicileri rolünden çıkmadan susturdu.





Amerikan Güzeli ve Olağan Şüpheliler filmleriyle tanınan Kevin Spacey, Sam Mendes'in yönettiği Richard III oyunuyla eleştirmenlerden iyi yönde eleştiriler alıyor. Oyuncu aynı zamanda konuşan seyircileri susturarak da izleyicilererden övgü alıyor.

Huffingtonpost'un haberine göre, oyunun Sidney Lyric Tiyatrosu gösteriminde Spacey, kendisini rahatsız eden izleyicileri oyunu durdurmadan uyardı. Oyun sırasında telefonu çalan bir izleyiciye karakterinden çıkmadan "Onlara meşgul olduğumuzu söyle!" diye bağaran oyuncu seyirciden de destek aldı.

Oyunun başka bir gösteriminde ise Spacey aralarında konuşup, mırıldanan bir grup seyircinin üzerine lazer ışık yöneltti.

Ses çıkaran izleyicilere karşı tutumunu uzun bir süredir belli eden Spacey, tiyatro salonunun telefon kullanılmaması gereken bir bölge olduğunu söyledi.





