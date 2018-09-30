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Kültür-Sanat

Kevin Spacey hakkında yeni taciz suçlaması

Kevin Spacey'ye bu kez bir masör tarafından taciz davası açıldı

30 Eylül 2018 23:26

 

Bugüne kadar hakkında pek çok taciz iddiası gündeme getirilen ve taciz soruşturmaları nedeniyle Hollywood’da dışlanan Kevin Spacey’ye bu kez bir masör tarafından taciz davası açıldı.

Şirketi tarafından Spacey’in Malibu’daki evine gönderildiğini söyleyen masör, Spacey’in kendisinden cinsel organına dokunmasını talep ettiğini ve kendisini öpmeye çalıştığını iddia etti.

Spacey hakkında bugüne kadar çok sayıda taciz iddiası gündeme geldi. İddiaları öne sürenler arasında Amerikalı aktör Anthony Rapp, ABD'li film yapımcısı Tony Montana gibi isimler var.

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