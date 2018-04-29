Kevin Spacey 14 yaşındaki bir aktörle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı iddiaları için özür diledi

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızlarından Kevin Spacey, yıllar önce bir çocuk aktörle cinsel ilişkide bulunmaya çalışmakla suçlanmasının sonrasında kamuoyundan özür diledi.

Şu anda Star Trek: Discovery dizinde rol alan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini 'baştan çıkarmaya çalıştığını' söylemiş ve ünlü aktörün bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürmeye çalıştığını anlatmıştı.

O dönemde 26 yaşında olan Spacey ise "İçtenlikle söylemeliyim, böyle bir olayı hatırlamıyorum. 30 yılı aşkın süre önce yaşanmış olmalı" dedi ve ardından da Anthony Rapp'ten özür diledi.

Spacey, paylaştığı Twitter mesajında, "Eğer anlattığı gibi davranışlar sergilediysem, sarhoşken yaptığım fazlasıyla uygunsuz davranışlar için samimi bir özür borcum var demektir" ifadelerini kullandı.

Rapp, Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein hakkında çok sayıda kadın oyuncudan peş peşe gelen taciz ve istismar hikâyelerinin ardından kendi başından geçen olayları kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirtiyordu.

Aktör Anthony Rapp, paylaştığı Twitter mesajında, "Çok sayıda cesur kadın ve erkeğin konuşmaya başlaması sayesinde ben de kendi hikayemi anlatıyorum" dedi.

Weinstein hakkındaki iddiaların tümünü reddediyor.

BuzzFeed haber sitesine bir röportaj veren 46 yaşındaki aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Kevin Spacey'nin evindeki bir partiye gittiğini, partinin sonlarına doğru bir yatakta otururken Spacey'nin yanına geldiğini anlatmıştı.

Rapp röportajda, "Aynı bir damadın, bir gelini kucaklayıp taşıması gibi beni kapı eşiğinden içeriye taşıdı. Ama başta kaçıp kurtulmaya çalışmadım. Çünkü 'Ne oluyor?' diye kendime soruyordum. Sonra üzerime yattı" dedi.

"Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu… Benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığının farkındaydım" diyen Rapp, daha sonra Spacey'nin yanından uzaklaşıp tuvalete gittiğini, olayın da daha fazla büyümeden orada noktalandığını anlattı.

İddialara yanıt veren Spacey ise "Rapp'in bu hisleri bunca yıl taşımak zorunda kalmasından dolayı üzgünüm" ifadesini kullandı.

Spacey ayrıca kişisel hayatı ile ilgili olarak da hem kadınlarla hem de erkeklerle ilişkisi olduğu, bugünse eşcinsel olduğu yönündeki iddialara ve 'hikâyelere' de değindi.

Spacey bu konuda "Bu konuyla dürüstçe ve açıkça yüzleşmek istiyorum. Bu da kendi davranışlarımı incelememle başlıyor" dedi.