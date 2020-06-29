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Spor

Kevin-Prince Boateng için karar verildi

29 Haziran 2020 17:20

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng ile ilgili karar verildi. Siyah-beyazlılar, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayacak.

Beşiktaş ile olan sözleşmesindeki "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" opsiyonunu kendi isteği ile kaldıran Boateng, Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Fiorentina'ya dönecek.

Beşiktaş'tan yarım sezon için 300 bin Euro alan Boateng, gelecek sezon da siyah-beyazlı formayı giymesi durumunda 600 bin Euro kazanacaktı

1987 doğumlu oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta 2 kez ağları havalandırdı. Boateng'in yüksek maliyeti ve takıma tam katkı sağlamaması sebebiyle satın alma veya tekrar kiralama konusunun masada olmadığı öğrenildi.

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