Kevin Prince Boateng'den Umtiti'ye: Come to Beşiktaş kral

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kevin Prince Boateng, sosyal medyadan Barcelonalı yıldız Samuel Umititi'ye "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulundu. Hertha Berlin forması giyen Ganalı yıldızın bu yorumu, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
Kevin Prince Boateng, 433 adlı spor hesabının Samuel Umtiti paylaşımına "Come to Beşiktaş kral" (Beşiktaş'a gel) yorumunu yaptı.
Bu yorum, kısa sürede Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce beğeni aldı. Boateng'in yorumu sonrası Siyah-beyazlı taraftarlar, Ganalı yıldıza övgü dolu yorumlar yaptı.
28 yaşındaki Fransız savunmacı Samuel Umtiti, sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Samuel Umtiti ile Kevin Prince Boateng, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Barcelona'da birlikte oynadılar.