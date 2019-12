Kevin Mahogany Garanti Jazz Yeşili'nde

T24- T24-



Kansas City’de doğan Kevin Mahogany, piyano ve klarnetten sonra, 12 yaşında bariton saksofon çalmaya başladı. Aynı yıl, Eddie Baker’ın "New Breed Orkestrası"nda çalarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. Baker Üniversitesine başladığında çeşitli gruplarla çalmaya devam etti. Mezuniyetinin ardından Kansas City’ye döndü ve R&B-caz grubu "Mahogany" ile 60’ların R&B dans grubu "The Apollos"u kurdu. 1980’ler boyunca Kansas City’de popüler bir müzisyen olarak dikkat çekti. 1993 yılında çıkardığı ilk albümü "Double Rainbow"u, "Songs and Moments", "You Got What It Takes" ve "Pussy Cat Dues" izledi. 1995’te Warner Brothers ile anlaşan Mahogany, bu firmadan "Kevin Mahogany", "Another Time, Another Place", "My Romance" ve "Potrait of Kevin Mahogany" albümlerini çıkardı. Kısa bir aranın ardından 2002 yılında müzik sahnesine geri döndü ve "Pride and Joy" albümünü piyasaya sundu. Rick Cioffi ile kendi markası "Mahogany Jazz"ı kurdu. (aa)