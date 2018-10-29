Kevin Love'dan Cleveland'a kötü haber

NBA'de Doğu Konferansı'nda sezona 6'da 6 yenilgiyle başlayan Cleveland Cavaliers'ta takımın en tecrübeli oyuncularından Kevin Love, sağ ayak parmağındaki sakatlık sebebi ile en az bir ay parkeden uzak kalacak.

LeBron James'in yaz döneminde ayrılıp Los Angeles Lakers'a imza atmasının ardından takıma liderlik ve öncülük etmesi beklenen Love ile 4 yıl 120 milyon dolarlık bir kontrat imzalanırken, Love da sezona 4 maçta 19 sayı 13.5 ribaund ortalamaları ile girmişti.

30 yaşındaki oyuncunun bu sakatlığında milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımın sahadaki organizasyondaki rolü daha da artacak. Osman, bu sezon çıktığı 6 maçta maç başına yaklaşık 32 dakika sahada kalarak 12 sayı 5.3 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları ile oynamıştı.

Cleveland'da kötü sezon başlangıcının ardından pazar günü koç Tyronn Lue ile yollar ayrılmış, takımın başına asistan koç Larry Drew getirilmişti.