Kevin Durant'ın yeni takımı Golden State Warriors oldu

NBA’de geçtiğimiz sezonu Oklahoma City Thunder’da tamamlayan ve serbest oyuncu statüsünde olan Kevin Durant, yaptığı açıklama ile gelecek sezon Golden State Warriors’ta yer alacağını duyurdu.

EURO Sport'un haberine göre, menajeri ile beraber Golden State dışında Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs, Boston Celtics, Miami Heatve eski takımı Oklahoma City Thunder ile görüşen oyuncu, Pasifik Grubu takımı ile 1 yılı oyuncu opsiyonlu 2 yıllık olmak üzere 54.3 milyon dolarlık kontratın altına imzasını atacak. 2013/14 yılında ligin MVP’si seçilen, 2010’dan bu yana tam 7 kez de All-Star seçilme başarısını gösteren Durant, Oklahoma City ile geçirdiği yılın ardından kariyerini Kaliforniya’da sürdürecek.

Geçtiğimiz sezonu 28.2 sayı, 8.2 ribaund 5 asist 1 top çalma ve 1.2 blokla tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu, normal sezonu 73 galibiyetle rekor kırarak kapatmasına karşın NBA Finalleri’nde 3-1 öndeyken LeBron Jamesönderliğindeki Cleveland’a 4-3 mağlup olan Golden State adına Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green gibi isimlerle beraber mücadele edecek.