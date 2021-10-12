Kevin de Bruyne'den itiraf: Gerçekçi olmalıyız; onlarla rekabet edemeyiz

Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne, milli takımın sahip olduğu "altın jenerasyonu" değerlendirirken İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerle rekabet edebilecek durumda olmadıklarını itiraf etti.

Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya mağlup olan Belçika üçüncülük maçında da İtalya'ya yenilerek turnuvayı dördüncü bitirdi.

Belçika Milli Takımı'nın sahip olduğu altın jenerasyonun önemli isimlerinden Kevin de Bruyne sahip oldukları takım hakkında öz eleştiride ve itirafta bulundu.

HLN'ye İtalya yenilgisinin ardından konuşan yıldız futbolcu, "Bazı üst düzey takımlara karşı zaman zaman iyi işler çıkardık. Son maçta takımda birçok yeni isim vardı. Bu kalibredeki takımlara karşı oynamaları iyi bir deneyim ama ne yazık ki iki gol yedik. Bu Estonya ile oynamakla aynı şey değil. Gelişmemiz gerekiyor" dedi.

Altın jenerasyon tanımı için gerçekçi olmaları gerektiğini savunan Kevin de Bruyne, "Bunu tüm saygımla söylüyorum. Biz sadece Belçika'yız. Lukaku ve Hazard'ı sahada aradık. Bu yüzden sahip olduğumuz takım hakkında gerçekçi olmalıyız. İtalya, Fransa ve İspanya gibi takımların seçebileceği 22 en iyi oyuncusu varken bizde yok" dedi.