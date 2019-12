Kevin Costner'ı vitrine koyma çabası Sözen'i yerinden etti

T24 - ABD'li sinema oyuncusu Kevin Costner'ı demokratik açılımın vitririne koyma çabası Merkez Yürütme Kurulu Edibe Sözen'i yerinden etti. Tanıtım ve Medya Başkanlığını yürüten Edibe Sözen'in yerine Hüseyin Çelik görevlendirildi.AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenerek, görev dağılımının yapıldığını bildirdi. Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ''önümüzdeki dönemin Türkiye'nin her yönden şahlanışa geçeceği, tarihi başarılara imza atacağı, devlet-millet kaynaşmasının güçleneceği, milli birlik ve bütünlüğün pekişeceği bir dönem olacağını'' belirterek, ''AK Parti'nin Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığını'' ifade etti.Türkiye'nin daha güzel günlere doğru yol aldığını düşündüklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:''AK Parti iktidarı ve AK Parti kadroları, Türkiye'nin çağdaş, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda kararlı yürüyüşünü devam ettirmektedir. Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuzu yeniden şekillendirdik. Oluşumda buna özellikle dikkat ettik. Biraz önce yaptığımız ilk toplantımızda Merkez Yürütme Kurulumuzu da belirleyerek, görev dağılımlarını yaptık. Ekibimizi tazeleyerek, bayrak değişimi yaparak, yolumuza devam ediyoruz. Ne Merkez Karar Yönetim Kurulunda ne de Merkez Yürütme Kurulunda yaptığımız değişiklikler, görevi devreden arkadaşlarımız açısından asla ve asla bir başarısızlık olarak, uzaklaştırma olarak algılanmamalıdır. Eğer böyle bir düşünce olursa, bu arkadaşlarıma çok ciddi bir haksızlık olur. Bu sadece bir görev değişimidir. Bu bayrak yarışında bayrağın bir başka arkadaşımıza devredilmesidir. Bu bir yenilenme, bir heyecan tazelemedir. Bugünden itibaren tüm teşkilatımızla, tüm kurullarımızla, tüm arkadaşlarımızla, görevdaşlarımızla Türkiye için her zamankinden daha fazla bir azimle çalışmayı sürdüreceğiz.''Başbakan Erdoğan, her günü yeni bir gün, her sabahı taze bir başlangıç olarak gördüklerini, her gün tazelenerek, yenilenerek Türkiye'yi büyüteceklerini, ülkeyi ve milleti yücelteceklerini ifade etti.Erdoğan'ın açıklamasına göre, Merkez Yürütme Kurulu şöyle oluştu:''Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Tanıtım ve Medya Başkanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen, Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğurlu, Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç ve Genel Sekreter İdris Naim Şahin.''Bu arada, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Tanıtım ve Medya Başkanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ilk kez MYK'ya girdi.Öte yandan, daha önce Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Haluk İpek Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Tanıtım ve Medya Başkanlığını yürüten Edibe Sözen'in yerine Hüseyin Çelik görevlendirildi. Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Ayalan'ın yerine ise Salih Kapusuz getirildi.