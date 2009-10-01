Kevin Costner yeniden İstanbul'da

Ünlü Hollywood yıldızı ve Oscar ödüllü aktör Kevin Costner, yeniden İstanbullularla buluşacak.



Oscar Ödüllü ünlü Hollywood yıldızı Kevin Costner grubu Modern West ile 16 Ekim 2009, Cuma günü İstanbul’da bir kez daha hayranları ile buluşuyor. Daha önce 2007 senesinde İstanbul’ da bir konser veren ve büyük ilgi gören yakışıklı aktör Kevin Costner ve grubu Modern West izleyicilere enfes bir şov sunmuştu. Sempatik tavırları ve Türkiye’ ye olan yakınlığı ile de özel bir hayran kitlesi bulunan Kevin Costner hazırladığı yeni rock şovu ile İstanbul’ da bir kez daha sevenleri ile buluşmaya ve unutulmaz bir konser daha yaşatmaya hazırlanıyor.



Konser öncesinde ve sonrasında ise Rock DJ’ leri eşleğinde yapılacak müzik ile gece bir rock partisi konsepti ile gerçekleşecektir.



KEVIN COSTNER & Modern West

Tarih : 16.10.2009 20:00:00

Yer: Hilton Convention Center

Adres: Hilton Convention Center, Cumhuriyet Cad.

Istanbul

Bilet Fiyatları: Ayakta: 112,00 TL

Sahne Önü: 165,00 TL

VIP Lounge: 265,00 TL



