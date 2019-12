Kevin Costner: Ne mutlu Türküm diyene!

THY'nin tanıtılacağı reklam filminde oynamak için Türkiye'ye gelen Kevin Costner dersini iyi çalışmış!



Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Kevin Costner, Türk Hava Yolları’nın (THY) tanıtılacağı reklam filminde oynamak için Türkiye'ye geldi.



Kendisine ait özel uçağıyla saat 12:30 sularında Türkiye'ye gelen ünlü aktör gelir gelmez gazetecilerin karşısına çıktı. Atatürk Havalimanı Airport Otel'de düzenlenen basın toplantısına ünlü aktörün yanı sıra THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı.



Gazetecilerin karşısına başında "Ne mutlu Türküm Diyene" yazılı bir şapka ile çıkarak herkesi şaşırtan ünlü aktör Kevin Costner, bununla ilgili olarak, "Atatürk'ün bir sözünü okudum. Güzel bir söz olduğunu düşünüyorum. Bu şapkayı Amerika'da yaptırdım. Böyle aynı dili paylaşmadığınız uzak bir ülkeye geldiğiniz zaman ve ülkenize gelmekten ne kadar mutlu olduğumu göstermek istedim. Küçük bir şey ama düşünebildiğim tek şeydi. Aklıma bunu yapmak geldi" dedi.



Türkiye'ye ikinci kez gelen ve her iki gelişinde de kendini kral gibi hissettiğini vurgulayan Oscar ödülü sahibi Hollwood yıldızı Kevin Costner, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İkinci defa ülkenize geliyorum. Her iki gelişimde de kendimi kral gibi hissettim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman filmlerin büyüsüdür başka ülkelerde kendinizi evinizde gibi hissetmek. Burada kendimi evimde gibi hissetti. Benim için ve hayatım için THY ile birlikte bir çalışma yapmak önemli bir adım. Pek çok seyahat yaptım. Seyahat ettiğiniz zaman hayatınız sonsuza kadar değişiyor. Türkiye hakkında insanlar la konuştuğunuz zaman bir gurur bir sahiplenme hissi duyuyorum. İnsanlar çok güzel dost canlısı ve kendimi burada resmi olmayan bir fahri temsilci gibi hissediyorum. Sizin ülkenizde bir misafirim ve her zaman bir misafir gibi davranacağım. Eğer Washington'daki yetkililer ile konuşma imkanım olsaydı ki bu şansım var; Türkiye'ye daha iyi davranmamız gerektiğini özellikle vurgulayacağım. Bunu burada bulunduğum ve gözlerimle gördüğüm için yapabilirim."



İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili sorusuna ünlü aktör, "Hepimiz bir ülkede doğduk. Bunun için bir seçme şansımız olmadı. Bence önemli olan hepimizin dünya vatandaşı olarak hizmet vermesidir. Önemli olan hareket edebilmemiz seyahat edebilmemizdir. Ve kabul görmemizdir. Savaş dünyanın varoluşundan beri var. Ve bizim hedefimiz bunu bitirmektir" şeklinde oldu.



Atatürk çok özel biri olmalı



Atatürk'ü oynama teklifi gelmesi durumunda nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Daha öncede soruldu bu soru bana. Bir Türk sanatçının oynaması lazım. Ülkede çok büyük etkisi olan böyle bir kişiyi yine bu ülkeden Türk bir sanatçının oynamasını gerektiğini düşünüyorum. Şunu da ayrıca söylemek istiyorum. Bir kişi hakkında bu kadar gurur duyan başka bir ülkede bulunduğumu hatırlamıyorum. Çok özel biri olmalı"



Obama'ya destek



Obama'nın seçim kampanyasına destek verdiğinin hatırlatılması üzerine Costner şöyle dedi:

"Şu anda hiçbirimiz politika ile ilgili konuşmak istemiyoruz. Politikacı değiliz. Umudumuz politikaya girenler için akıl felsefeleri dünya görüşü iyi kişiler olması. Çoğu zaman böyle insanlar kazanamayabiliyor. Umut ediyorum ki benim ülkemde en iyiler yukarı çıkacaktır. Bizim için en iyi adam kazandı. Ülkemizi temsil etmek için en iyi insan. Önümüzdeki 30 yıl kadar böyle bir lidere ihtiyacımız var bizde ve diğer ülkelerde liderlere ihtiyaç var"



Bebek bekliyor



Eşinin hamile olması ve bebek beklemesinden dolayı çok daha fazla gezme imkanım geri döneceğini söyledi.



Türkiye'ye çok iyi ilgi gördüğü için geldiğini ve alacağı paranın ilişkilerin devam etmesinden daha önemli olmadığının altını çizen Costner'ın İstanbul'daki programının kısa olacağı ve reklam filminin çekimlerinin ardından ülkesine döneceği öğrenildi.



'İmaj kimliği oluşturuyoruz'



Öte yandan toplantıda konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, THY'nin önemli bir dönemden geçtiğini ve bir imaj kimliği oluşturmak için dünyaca tanınmış Kevin Costner ile anlaştıklarını belirtti. Karlıtekin, çekilecek olan reklam filminin first class odaklı olmadığını filmin THY'yi uluslar arası arenada tanıtacak bir çalışma olduğunu vurguladı.