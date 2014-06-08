Keup Caddesi şenlik alanına döndü



Almanya'nın Köln kentinde 10 yıl önce ırkçı NSU çetesinin bombaladığı Keup Caddesi'nde, acıları sarmak üzere „Birlikte“ sloganıyla büyük bir şenlik düzenleniyor.

Resmi açılışı saat 14.00'de Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclis Başkanı Carina Gödecke, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Köln Anakent Belediye Başkanı Jürgen Roters, Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Meral Şahin tarafından yapılan şenliğe çok sayıda kişi katıldı. Şenlik sevgi ve barış sembolü beyaz güvercinler uçurularak başladı. Büyükelçi Karslıoğlu, Almanca yaptığı açılış konuşmasında, Keup Caddesi'ndeki çok kültürlülüğün ve çok renkliliğin ırkçıları rahatsız ettiğini belirterek, saldırının yerli ve göçmenleri daha da kenetlediğini söyledi.

Büyük bir teras

Şenlik nedeniyle Keup ile bitişik cadde Schanzenstrasse trafiğe kapatıldı. Keup Caddesi üzerine esnaf sağlı ve sollu tezgah açtı. Tezgahlarda yiyecek, içecek, hediyelik eşyalar satıldı. Restaurantlar da caddeye sandalye ve masalar koyarak, alanı büyük bir terasa çevirdiler. Keup Caddesi'nin girişine kurulan büyük sahnede müzik grupları konserler verdi. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte, davetliler eğlencenin tadına vardılar. TRT Sanat Müziği Korosu ile NRW Eyaleti Polis Korosu konserler verdi. Hatice Akyün, Feridun Zaimoğlu ve Günter Wallraff gibi yazarlar da kitaplarından bölümler okudular.

Caddemiz için iyi

10 yıl önceki saldırıda ağır yaralanan 22 kişiden Keup Caddesi'ndeki Derya Kuyumcusu'nun sahibi Metin İlbay, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, „Irkçı saldırının düzenlendiğinde dükkanımın önündeydim. Birden patlama sesiyle irkildim. O sırada bacağımda ve omzumda yanma hissettim. Etrafa çiviler saçılmıştı. Bacağıma ve omzuma saplanmışlardı. Aradan 10 yıl geçti. Ama olayın bu kadar karanlıkta kalması, bu kadar geç aydınlatılması bizi derinden üzdü. Bunun üzüntüsünü halen yaşıyoruz. Bu şenlik caddenin tanıtımı ve imajımız için iyi.“

Yarın Gauck'la sona eriyor

Şenliğin son günü olan yarın Keup saldırısının tam onuncu yıl dönümü. Patlamanın meydana geldiği 15.40'da saygı duruşunda bulunulacak. Saygı duruşuna Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da katılacak. Gauck daha sonra davetlilere seslenecek. Şenlik Zülfü Livaneli, Sertab Erener, Peter Maffay gibi ünlü Türk ve Alman sanatçıların konserleriyle sona erecek.