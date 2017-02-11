Ketencoğlu’nun sandığı: Balkanlardan Dokunulmamış Türk Halk Türküleri

Balkanlarda Osmanlı mirası, Türkçe halk türküleri denildiğinde ilk akla gelen müzisyen Muammer Ketencoğlu, kendi deyimi ile “dedelerinin, ninelerinin sandığını açtı” ve bugüne dek ya hiç ya da çok az seslendirilmiş 23 türküyü tek bir albümde bir araya getirdi.

Ketencoğlu albümüne “Sandığımdan Rumeli türküleri” adını verse de Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya, Silivri, Gagavuzya ve Yunanistan Makedonya’sını kapsayan çok geniş bir coğrafya diliminden derlenen albüm Rumeli sınırlarını oldukça aşıyor.

Bu nedenle, Kalan Müzik’in çıkardığı albümün İngilizce adı Untouched Turkish Folk Songs From The Balkan’s (Balkanlardan Dokunulmamış Türk Halk Türküleri) adı albümün içeriğini daha iyi yansıtıyor.

Albüm Ketencoğlu’nun tümü Balkan ağırlıklı derlemelerinden bu dördüncüsü ve albümde Kotencoğlu'na Selda Koçak Uzuntaş ile Şule Kocaman sesleriyle eşlik ediyor. Ayrıca klarnet ve alto saksafonuyla Sakip Songelen de ekipte yer alıyor.