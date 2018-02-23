Ketçapların içinden esrar çıktı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, polis tarafından sanayi sitesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 342 kutu içindeki ketçapların içinde 337 kilo kubar ve 2 kilo toz esrar ele geçirildi. Bir TIR\'da yapılan aramada ise 288 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar kapsamında dün gece iki ayrı operasyon düzenledi. Topraktaş Mahallesi Mega Sanayi Sitesi\'ndeki tabalası olmayan bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisini alan polis, ilk operasyon için harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla iş yerine gelen polis, içeride arama yaptı. Yapılan aramada, 342 kutu içindeki ketçapların içine gizlenmiş 337 kilo gram kubar esrar ile 2 kilo gram toz esrar ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği diğer operasyonda ise Lice ve Hani ilçelerinden temin edilen uyuşturucuların batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine, Silvan yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde arama noktası oluşturuldu. Durdurulan 06 MRJ 28 plakalı TIR\'da, narkotik dedektör köpekler de kullanılarak yapılan aramada, 288 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

İki operasyonda toplam 627 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin de arandığı öğrenildi.



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