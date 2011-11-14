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Yaşam

Ketçap sorunu çözüldü

Ketçabın şişede sıkışması sorunu, yakında tarihe karışacak. Amerikalı bilim insanları bu 'ciddi' soruna çözüm buldular.

14 Kasım 2011 02:00



 T24-Ketçabın şişede sıkışması sorunu, yakında tarihe karışacak. Amerikalı bilim insanları, bu ‘ciddi’ sorunu, Nepentes (suibriği) adlı bitkiden esinlenerek elde ettikleri süper-kaygan materyalle çözdüler.



Hürriyet'in haberine göre, Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, Nepentes’in, yapraklarının süper kaygan yapısıyla, tutunmalarını engellediği böcekleri flüte benzer ağzıyla yutabildiği görüldü.

Aynı mantıkla hareket eden araştırmacılar, önce teflonun süngerimsi tabakasının gözenekleri içindeki yağlayıcı filmi hareketsiz hale getirdi. Böylece elde edilen düzgün ve son derece kaygan yüzey, bir şişenin içine yerleştirildi. Bu şekilde ‘süper kaygan’ hale getirilen şişenin sadece ketçabı değil, reçelleri de hiç takılmadan son damlasına kadar rahatlıkla tüketicinin tabağına sunabileceği belirtildi.

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