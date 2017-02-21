Ketçabı son damlasına kadar akıtan buluş

ABD'nin Boston kentindeki uzmanlar, ketçabı son damlasına kadar akıtacak cam şişe yapmayı başardı.

Bilim insanları, şişenin içini kaygan hale getirecek bir kaplama malzemesi geliştirdi.

Kaplamanın diş macunu, kozmetik ve hatta tutkal kutuları için de kullanılabileceği söyleniyor.

Massachussets Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) araştırmacılar, buluşlarının israfı büyük ölçüde azaltabileceğini belirtti.

Ketçap şişesindeki son damlayı çıkartmak hep zor bir iş oldu.

Herkesin bunun için geliştirdiği kişisel bir tekniği var. Bazıları karate vuruşlarını kullanıyor, bazıları öfkeyle şişeyi sallıyor.

Ancak MIT ekibi, tüm bu sıkıntıyı geride bıraktıracak bir sistem geliştirdiklerini söylüyor.

Sistem, şişeye uygulandığında ketçap ya da herhangi bir başka sıvının geride hiçbir iz bırakmadan akmasını sağlıyor.

Öncelikle şişe ya da kabın sert bir yüzeyle kaplanması gerekiyor.

Sonra bu yüzeyin üzerine çok ince bir kaplama daha uygulanıyor. Daha sonra, yağlı bir yüzey gibi olması için tüm olukları dolduran bir sıvı ekleniyor.

Böylece ketçap şişenin ağzına doğru akıp, şişeden çıkıyor.

Kaygan yüzeyi geliştiren Profesör Kripa Varanasi, teknolojinin tamamen güvenli olduğunu söylüyor. Varanasi, "En iyi yanı, kaplamanın sıvı ve katı bir birleşim olması nedeniyle ürüne göre ayarlanabilmesi. Dolayısıyla gıda saklanan kaplarda kaplamayı gıda tabanlı yapabilir ve yiyebilirsiniz de" diyor.

Teknolojinin bir diğer mucidi Dr. David Smith de buluşlarının israfı azaltabileceğine dikkat çekiyor.

Smith, "Bu yapışkan ürünlerin imalatında bir milyar ton ürün tanklara yapışıyor ve daha sonra yıkanıp atılıyor. Ayrıca 40 milyar kaba yapışan ve israf edilen ürün var. Dolayısıyla bu teknolojinin israfı büyük ölçüde önleme potansiyeli var" diyor.