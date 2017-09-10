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Kestiği ağacın altında öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen 38 yaşındaki Yaşar Çelikoğlu yaşamını yitirdi

10 Eylül 2017 15:38

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da, ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen 38 yaşındaki Yaşar Çelikoğlu yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Kuzyaka Köyü Tabağısak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Köylerine ait ormanlık alanda kesim yapan Yaşar Çelikoğlu\'nun kestiği ağaç üzerine devrildi. Ağır yaralanan Çelikoğlu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112  ambulansıyla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi\'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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