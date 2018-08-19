Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Söğütlü ilçesinde, kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan Zekeriya Yalçın (54) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Söğütlü Türkbeyli Kışla Mahallesi Elezler mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesen Zekeriya Yalçın, kesim sırasında devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırıldı. Zekeriya Yalçın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zekeriya Yalçın\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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