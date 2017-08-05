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Yaşam

Kestiği ağacın altında kalarak öldü

Bahçesindeki kurumuş meyve ağacını kesip, yakacak yapmak isteyen İsmail Gül, ağacın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

05 Ağustos 2017 20:50

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hoca köyünde yaşayan İsmail Gül (75), bahçesindeki kurumuş meyve ağacını kesip, yakacak yapmak istedi. 

Motorlu testereyle kesime başlayan Gül, ağacın ters yöne devrilmesi sonucu altında kaldı. Gül'ün bağırışlarını duyan köylüler, ağacı güçlükle kaldırdı. 

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, İsmail'in Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gül'ün cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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