Zonguldak'ın Devrek İlçesi Gürbüzler Köyü'nde 61 yaşındaki Aydın Kocakaş, ormanda kestiği ağacın altında kalarak öldü.

Mantarlıçeşme Mevkii'nde ormanlık alanda Aydın Kocakaş, motorlu testere ile ağaç kesmeye başladı.

Ancak bir süre sonra kestiği ağaç üzerine devrildi. Diğer köylüler tarafından ağacın altından çıkarılan Kocakaş'ın öldüğü tespit edildi.

Kocakaş'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı otopsinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA/Gürkay Gündoğan)