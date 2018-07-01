Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Uslu (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kırsal Tahtaköprü Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, izinli ağaç kesimi yapmaya giden İbrahim Uslu, el motoruyla, ağacı keserek devirmeye çalıştı. Kestiği ağacı deviremeyen İbrahim Uslu, bu ağaçtan vazgeçip hemen yanında başka bir ağacı kesmeye başladı. İbrahim Uslu el motoruyla ağacı kesmeye çalışırken, daha önce kesip deviremediği ağaç bu kez kendiliğinden, Uslu'nun üzerine devrildi. Ağacın altında kalarak ağır yaralanan Uslu, çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan İbrahim Uslu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.