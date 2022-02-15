Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Çelik'e yumruklu saldırı

Bursa'da Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik, kar maskeli bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Çelik'in elmacık kemiği ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kestel Belediyesi önünde meydana geldi. Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik, mesaiye başlamak için belediyenin olduğu caddeye geldi. Otomobilini otoparka park eden Çelik, belediye binasının önüne geldiği sırada, kar maskeli bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbesiyle Çelik yere yığılırken, şüpheli, paracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik'in, elmacık kemiği ve burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganının kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)