Kestaneye yüzde 150 zam geldi!

Türkiye'de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir'de hasat edilirken kuyulara doldurulan kestaneler, tezgâha çıkıyor. Kestanede geçen yıla göre fiyat artışı yaşandı. Yüzde 150 zam gelen kestane, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Üreticinin geçen yıl 4 liradan sattığı kestane kebabın toptan fiyatı, bu yıl 10 lira. Bazı illerde kilosu 10 TL ila 35 TL arasında değişebiliyor. Bu fiyat mangalda pişince 200 liraya kadar çıkıyor.

Yıllık 60 bin ton üretim var

Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 60-65 bin ton kestane üretimi olurken, bunun yaklaşık 25 bin tonunun Aydın ve İzmir’in ortak noktasında kalan dağlarında üretildiği belirtildi.

Aydın, kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 41’ini karşılıyor. Kentte, ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, dikenli kabukları ile bekletildikleri kuyulardan çıkarılarak kabuklarından ayırma işlemlerine başlandı.

Ayıklama işlemi sırasında aynı zamanda elekler yardımı ile kalibresine göre ayrılan kestanelere iriliği ve parlaklığına göre fiyat içiliyor. Kilosu 10 TL ile 35 TL arasında toptan satılan kestaneler üreticinin de yüzünü güldürüyor.

İtalya en büyük alıcı

Ülkede üretilen kestaneler başta İtalya olmak üzere Lübnan, Fransa Suudi Arabistan, Ürdün Kuveyt, Almanya ve İngiltere gibi çeşitli dünya ülkelerine ihraç ediliyor.

Bilinen tüketiminin yanında özellikle en büyük alıcı ülke olan İtalya’da un ve çocuk maması olarak değerlendirilen kestanenin fiyatı her geçen gün artıyor. Geçen yıl 4 TL ile 20 TL arasında değişen kestane fiyatları bu yıl toptan 10 TL ile 35 TL arasında alınıp satılıyor. (İHA)