Kestanede zorlu hasat

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Demirci ilçesinde, kış aylarının değişmez lezzeti kestane, üreticinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 600 ton rekolte beklenirken, kilosu 10-15 liradan satılan ürünler, işlenmiş kestanenin merkezi konumundaki Bursa\'dan alıcı buluyor.

Demirci\'de önemli bir geçim kaynağı kestane yetiştiriciliğinde, üretici hasat sevincini yaşadı. Kış aylarında oldukça sık tüketilen kestane, ağaçlardan zorlukla toplanıp satışa hazır hale getiriliyor. İlçede yıllardır üretimi yapılan kestanede verimli bir yıl yaşanırken, üretici 600 ton civarında rekolte bekliyor. Yıllardır kestane toplayıp geçimini sağlayan Mustafa-Fadime Sezer çifti, yaşlarının ilerlemesine rağmen, ağaçlardan uzun sırıklarla kestaneleri düşürüp yerden topluyor.

HASAT ZAMANINA DİKKAT

Demirci İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İslam Köse, Demirci\'de uzun yıllardır kestane üretiminin yapıldığını belirterek, hasat zamanının doğru belirlenmesinin kaliteyi etkilediğini söyledi. Hasadın ekim ayı ortasında başlayıp kasım ayının ortalarında son bulduğunu ifade eden Köse, \"Demirci\'de 180 üretici, 28 bin 560 kestane ağacından hasat yapıyor. Bu yıl yaklaşık 600 ton civarında rekolte bekleniyor. 28 bin ağaçtan ancak yarısı meyve veriyor. Bütün ağaçlar meyve verdiğinde daha çok kestane üretimi yapılacak\" diye konuştu.

KESTANENİN MERKEZİNDEN GELİP SATIN ALIYORLAR

Üreticilerin kestanenin kilosunu 10 ila 15 lira arasında sattığını dile getiren İslam Köse, \"Kestane toplamak zahmetli bir iş. Hasadı çiftçiler kendileri yapıyor. Birbirlerine yardım ediyorlar. Uzun sırıklarla ağaçlar çırpılıyor. Sırıklarla düşürülen kestaneler yerden toplanıp çuvallanıyor ve daha sonra içleri çıkartılıyor. Demirci\'de toplanan kestaneler, Bursa\'dan gelen alıcılara satılıyor. Bursa\'da kestane azaldı. Manisa\'dan alınan kestaneler kestane şekeri yapımında kullanılıyor. Bizim kestanemizin tadı da çok beğeniliyor. Damarsız kestane olduğu için özellikle kestane şekeri için talep görüyor\" dedi.

KESTANE KANSERİ, VERİMİ DÜŞÜRDÜ

Rekoltenin geçmişte çok daha yüksek olduğunu, ancak kestane kanseri hastalığının ağaçlara bulaştığını açıklayan Köse, \"Bölgede son yıllarda ortaya çıkan \'kestane kanseri\' verimi oldukça düşürdü. \'Kestane Kebap Mücadele Sevap\' projesi ile bu hastalığı önlemek için çalışma yaptık. Kestane kanseri hastalığının görüldüğü mahallelerimizde \'Kestane hastalıkları ve zararlıları ile mücadele\' konulu seminerler düzenledik. Kestane kanseri hastalığına yakalanan ve ileri derecede kuruyan ağaçlar damgalandı ve 100\'e yakın ağaç mühürlenip kesimi yapıldı. Yapılan mücadeleyle hastalık önemli ölçüde geriletildi\" diye konuştu.

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