Kestane üretimi 'Gal arısı' tehditi altında

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Karacabey ilçesinin kırsal Kurşunlu Mahallesi\'nde geçen yıldan beri görülen \'Gal Arısı\' zararlısı nedeniyle kestane üretiminin tehdit altında olduğu belirtildi. Üreticiler, bu konuda acil çözüm beklediklerini duyurdu.

Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi\'nde geçen yıldan beri görülen \'Gal Arısı\' zararlısı, kestane üretimini tehdit etmeye başladı. Yaklaşık 6 yıl önce de Yalova\'da görülen zararlının yılda 40- 50 kilometrelik bir mesafeye yayıldığı bildirildi. Gal arısının önce Çin\'de, ardından da İtalya\'da görüldüğünü kaydeden araştırmacılar, Yalova’ya ise gemilerle yurt dışından gelen kerestelerden yayıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Kurşunlu Mahallesi’nden Ziraat Odası delegesi Gürsel Şükür, bu zararlının bitirilmediği takdirde kestane ağaçlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Şükür, geçen yıl Kurşunlu’da görülen bu zararlıya karşı kişisel mücadelenin yanı sıra, Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen yetkililerce de bir mücadele başlatıldığını anlattı. Gürsel Şükür, “Bölge Müdürlüğü, bu zararlıya karşı herhangi bir ilaç olmadığını savundu. Ancak, söz konusu Gal Arısı zararlısına karşı ‘Terminatör’ adı altında böcek üretildi. Bu böcekler, zararlının larvalarını yiyerek üremesini engelliyor. Geçen sezon bu mücadele için sadece 30 adet böceğin çevreye salındığını öğrendik. Ancak bu yetersiz bir sayıdır. Çünkü Gal Arısı zararlısının üremesinin önüne geçilemedi. Orman Müdürlüğü, kestane üreticilerine bu yıl 10 bin adet söz konusu böcekten salınacağının haberini verdi. Bu zararlının yok edilmesi gerekir. Aksi halde Karacabey’de kestane üretimi büyük tehdit altında kalır. Devletimizden bu konuda kararlı bir mücadelenin yanı sıra, ciddi çözüm arayışına gitmesini bekliyoruz” dedi.

Kurşunlu’da, 2007 yılında başlayan kestane ağacı aşılamasında günümüze kadar 40 bin ağacın aşılandığı kaydedildi. Üretici, kestane üretiminden memnun olduğunu, ancak bu zararlının önüne geçilememesi durumunda, tehlikenin her geçen gün artacağına işaret etti.

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