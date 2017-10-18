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Kestane toplarken ormanda kaybolan çift, 3 saat sonra bulundu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta kestane toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Recep ve Sevgi Tetiker çifti, yaklaşık 3 saat sonra jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince bulundu

18 Ekim 2017 00:24

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta kestane toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Recep ve Sevgi Tetiker çifti, yaklaşık 3 saat sonra jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince bulundu.
Çaydamar Mahallesi\'nde oturan 54 yaşındaki Recep ve eşi 51 yaşındaki Sevgi Tetiker, sabah saatlerinde kestane toplamak için Kumtarla Köyü yakınlarındaki ormana gitti. Kestane topladıktan sonra dönüşe geçen Tetiker çifti, hava kararınca yönlerini kaybetti, cep telefonuyla jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Bağırarak yardım isteyen Recep Tetiker\'in yerini tespit eden ekipler, çifti kaybolduktan 3 saat sonra buldu. Ana yola çıkarılan Tetiker çiftinin topladığı kestaneyi de bir asker sırtında taşıdı. Recep Tetiker ekiplere teşekkür ederek, \"İlk defa buraya kestane toplamaya geldik. Sabah geldik. Kestane toplarken yolumuzu kaybettik. Telefonla ekiplere haber verdik. Onlarda sağolsunlar hemen geldi\" dedi.
Tetiker çifti, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından kendi araçlarıyla evine gitti.

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