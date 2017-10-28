Kestane toplamaya gitti, 6 gündür bulunamadı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, kestane toplamak için 6 gün önce bahçesine giden ancak, bir daha kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Yüksel Mabak\'ı arama çalışmaları sürüyor.

Ödemiş\'in kırsal Gölcük Mahallesi\'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Yüksel Mabak, geçen 22 Ekim\'de, Örselli Mevkii\'ndeki bahçesine kestane toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen Mabak\'ın eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları, bahçeye gittiğinde kendisini bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Mabak\'a ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede, arama kurtarma çalışması başlatıldı. Mabak\'ın bahçesi ve çevresi karadan aranırken, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ise drone ile havadan kontrol yapıyor. Ancak, aramalardan henüz sonuç alınamadı.

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