Kestane toplamak için çıktığı evine dönmedi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, kestane toplamak için sabah bahçesine giden 73 yaşındaki Yüksel Mabak\'tan pazar gününden beri haber alınamadı. Jandarma ile İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Mabak\'ı arama çalışması başlattı.

Ödemiş\'in kırsal Gölcük Mahallesi\'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Yüksel Mabak, dün Örselli mevkisindeki bahçesine kestane toplamaya gitti. Akşam olmasına rağmen Mabak\'ın eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları, bahçeye gittiğinde kendisini bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağman Mabak\'a ulaşamayan yakınları, durumu Ovacık Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin, Gölcük Yaylası\'ndaki geniş bir alanda yürüttüğü Mabak\'ı arama kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

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