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Kestane toplama kavgasında amcasını öldürdü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU(DHA) - KASTAMONU'da iddiaya göre kestanelerin toplanılması nedeniyle çıkan kavgada 37 yaşındaki Yılmaz Yalçınkaya, amcası 57 yaşındaki Şaban Yalçınkaya'yı tabancayla vurarak öldürdü

28 Eylül 2017 01:58

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU(DHA) - KASTAMONU\'da iddiaya göre kestanelerin toplanılması nedeniyle çıkan kavgada 37 yaşındaki Yılmaz Yalçınkaya, amcası 57 yaşındaki Şaban Yalçınkaya\'yı tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Doğanyurt ilçesine bağlı Ortaburun Köyü Sık Mahallesi\'nde meydana geldi. Yılmaz Yalçınkaya, kestane bahçesinde amcası Şaban Yalçınkaya ile tartıştı. İddiaya göre kestanelerin toplanılması nedeniyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Yılmaz Yalçınkaya belinden tabancasını çıkartarak amcasına kurşun yağdırdı. Vucuduna iki kurşun isabet eden Şaban Yalçınkaya, kanlar içerisinde yere yığılırken, yeğeni olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Şaban Yalçınkaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Amcasını öldüren Yılmaz Yalçınkaya jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şaban Yalçınkaya\'nın cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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