Kestane karası fırtınası balık fiyatlarını artırdı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Balık Pazarı\'nda geçen hafta 10-15 TL\'den satılan hamsinin kilosu 20 TL\'ye yükseldi. Balıkçılar, kestane karası fırtınasının başlamasının ardından fiyatların yükseldiğini, önümüzdeki günlerde havaların normale dönmesiyle birlikte fiyatların da düşeceğini söyledi.

Marmara ve Karadeniz\'den balıkların getirildiği İzmit Balık Pazarı\'nda fiyatların yüksek olması dikkat çekti. İzmit Balık Pazarı\'nda geçen hafta 10-15 TL arasında satılan hamsinin kilosu 20 TL\'ye yükseldi. Pazarda istavritin kilosu 13 TL, barbun kilosu 60 TL, mezgit kilosu 30 TL, uskumru kilosu 50 TL, levrek kilosu 25 TL, çupra kilosu 25 TL, karides kilosu 20 TL, somon kilosu 20 TL, sardalya kilosu 8 TL, palamut tane 10 ile 25 TL arasında satılıyor. Balıkçı Kemal Bineklioğlu balık fiyatların tezgahlarda yüksek olduğunu söyleyerek, \"Balık fiyatları biraz yüksek. Şu anda hamsi 20 lira, istavrit 13 lira. Uzun yıllar olmayan hakiki uskumru var, kilosu 45-50 lira civarında. Balık fiyatları geçen hafta biraz düşüktü. Kestane karası havaları başladığından beri fiyatlar biraz yüksek. Yarın öbür gün kestane karası havası biter, hava açar. Bu balık fiyatlarının tamamı düşer. Hamsi normal piyasası 8-10 lira civarına gelecek. Çünkü biz Karadeniz\'in miyadı deriz kestane karasına. Karadeniz balıkları bol olarak çıkacak bundan sonra. Önümüzdeki günlerde bu ayın 10\'u, 15\'i gibi bol bol balık yenilebilecek. Kesinlikle fiyatlar düşecek\" dedi.

Havaların balık fiyatlarını etkilediğini söyleyen balıkçı Murat Şahin, \"3 gündür kestane karası var ve bu havalar nedeniyle balık az geliyor tezgahlara. Bugün hava biraz düzeldi. Bundan sonra fiyatlar oturacak. Bugünden sonra palamut da kendini biraz gösterir diye tahmin ediyorum. Bundan sonra Allah nasip ederse balıkçılık iyi bir seyirde gidecek. Hamsi 20 TL\'ye gidiyor ama havalar birkaç gündür soğuk, bu yüzden pahalı gidiyor. Ama çok güzel Marmara hamsisi geliyor, boğaz hamsisi geliyor. Önümüzdeki günlerde bol çeşit ve güzel balık olacak. Fiyatlarda da bir uygunluk olacak\" diye konuştu.

Balık almak için pazara gelen Sevim Kuru, \"Balık almak için geldim ama fiyatlar pahalı. Fiyatlar çok yüksek ama istediğim için alacağım\" dedi.



FOTOĞRAFLI