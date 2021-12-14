Kestane fiyatları el yakıyor; kilosu 60 TL'ye yükseldi

Mevsimi gelen kestanenin fiyatı geçen yıl 23 TL iken bu yıl 60 TL'ye yükseldi.

Her kış mevsimin vazgeçilmezlerinden olan kestane ocaklarda yanmaya başladı. Hava sıcaklığının düştüğü ve birçok ilçeye kar yağdığı Denizli’de kestane satıcıların mesaisi başladı. Uzun zamandır pandemide kestaneye hasret kalan vatandaşlar ise ocak başında gördükleri kestaneyi yemek için yoğunluk oluşturdu. Her geçen gün kestaneye artan talep satıcıların yüzünü güldürdü. Satışlardan memnun olan esnaflar ise yoğunluğun daha da artacağını söyledi.

Denizli’de 7 yıldır cadde ve sokak köşelerinde kestane satan 50 yaşındaki Ramazan Çetin, kestanenin fiyatının geçen yıla oranla artığını belirtti. Çetin, “Burada kestane satarak çocuklarımı okuttum. Para kazanmak için satıyoruz. Daha önceki yıllarda satışlarımız güzeldi. Bu sene kestane fiyatları biraz arttı. Geçen yıl 23 TL iken bu yıl 60 TL oldu. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürüyor. Kestaneye olan talep yüzde 40 arttı" dedi.