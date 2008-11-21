'Kesseler oy vermem'

Haydi Gel Bizimle Ol programında CHP'nin çarşaflı kadınları partiye üye yapması tartışma yarattı.



Pınar Kür ile Çiğdem Anad, bu duruma tepki gösterirken, Müjde Ar ve Aysun Kayacı ise bunun tepki gösterilecek bir durum olmadığını anlattı.



Mecburen de olsa CHP'ye oy verdiğini anlatan Pınar Kür, "Bundan sonra kesseler beni vermem CHP'ye oy... Ben onun tabanında değilim ama mecburen bazen ona oy vermek zorunda kalıyorsun başka parti olmayınca" şeklinde konuştu.



Müjde Ar ise Pınar Kür'e tepki göstererek kitle partisi olan CHP'nin böyle bir açılım yapmasının neden yanlış karşılandığını anlayamadığını belirtti. Ar, "CHP, başörtüsü konusunda fikrini değiştiriyor olamaz mı? Şu kadınlar, bunlar tangarika vatandaşı mı? Türkiye'nin gerçeği bu işte" dedi.



Aysun Kayacı, siyasetin insan için olduğuna vurgu yaptı ve "Siyasi partiler kutsal yerler mi yaaa. Zaten insanların bir araya gelerek kendilerini yönetmek için oluşturdukları şeyler" şeklinde konuştu.

