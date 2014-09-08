T24 LogoT24 Logo
Dünya

Keşmir’in Hindistan yönetimindeki başkenti sular altında

Keşmir'in Hindistan yönetimindeki kesiminin başkenti Srinagar'ın büyük kısmı sel felaketi nedeniyle sular altında kaldı

08 Eylül 2014 14:56

Srinagar sakinlerinin bir kısmı sele yüzünden tahliye edilirken, bir kısmı da selden korunmak için çatılara çıktı. Askerlerin Srinagar ve çevresinde mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor.

Muson yağmurlarından kaynaklanan sel felaketleri Hindistan ve Pakistan'da 270'ten fazla kişi öldü. Yüzlerce köy sular altında kalırken, pekçok bölgeye de erişim sağlanamıyor. Felaketin bilançosunun çok daha büyük olmasından korkuluyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Keşmir Vadisi'nin üzerinde uçan Hindistan Başbakanı Narendra Modi selleri "ulusal düzeyde bir felaket" diye tanımladı ve 200 milyon dolara yakın yardım vaat etti.

Beş gün süren yoğun yağışlar haftasonu biraz azaldı, ancak Srinagar'daki su seviyesinde büyük artış oldu.Çoğu kişi sel sularına hazırlıksız yakalandı.

Reuters'a konuşan Abdül Aziz adlı bir görgü tanığı "Hükümet sel uyarısında bulunmadığı için hiçbir şey kurtaramadım. Uykuda yakalanan komşularımın büyük çoğunluğu hala mahsur" dedi. Keşmir genelinde 110 kişinin öldüğü belirtilirken, medyadaki haberlere göre bu sayı 175'e çıkabilir.

400 köyün tamamen sular altında kaldığı, birkaç bin köyün de selden olumsuz etkilendiği kaydediliyor. Pakistan'da ise Pencap ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'de 160'dan fazla kişi öldü. Sel felaketi son 20 yılın en büyüğü olarak tanımlanıyor.

 

ETİKETLER

keşmirhindistanselbaşkentisrinagar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24