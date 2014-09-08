Keşmir’in Hindistan yönetimindeki başkenti sular altında

Srinagar sakinlerinin bir kısmı sele yüzünden tahliye edilirken, bir kısmı da selden korunmak için çatılara çıktı. Askerlerin Srinagar ve çevresinde mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmaya çalıştığı belirtiliyor.

Muson yağmurlarından kaynaklanan sel felaketleri Hindistan ve Pakistan'da 270'ten fazla kişi öldü. Yüzlerce köy sular altında kalırken, pekçok bölgeye de erişim sağlanamıyor. Felaketin bilançosunun çok daha büyük olmasından korkuluyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Keşmir Vadisi'nin üzerinde uçan Hindistan Başbakanı Narendra Modi selleri "ulusal düzeyde bir felaket" diye tanımladı ve 200 milyon dolara yakın yardım vaat etti.

Beş gün süren yoğun yağışlar haftasonu biraz azaldı, ancak Srinagar'daki su seviyesinde büyük artış oldu.Çoğu kişi sel sularına hazırlıksız yakalandı.

Reuters'a konuşan Abdül Aziz adlı bir görgü tanığı "Hükümet sel uyarısında bulunmadığı için hiçbir şey kurtaramadım. Uykuda yakalanan komşularımın büyük çoğunluğu hala mahsur" dedi. Keşmir genelinde 110 kişinin öldüğü belirtilirken, medyadaki haberlere göre bu sayı 175'e çıkabilir.

400 köyün tamamen sular altında kaldığı, birkaç bin köyün de selden olumsuz etkilendiği kaydediliyor. Pakistan'da ise Pencap ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'de 160'dan fazla kişi öldü. Sel felaketi son 20 yılın en büyüğü olarak tanımlanıyor.