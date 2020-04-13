Keşmir 'Kontrol Hattı'nda karşılıklı topçu ateşi: 3 ölü

T24 Dış haberler

Pakistan-Hindistan sınırında taraflar birbirilerine karşılıklı topçu ateşi yaptı.

Çatışmanın Keşmir'i bölen de-facto sınır 'Kontrol Hattı'nda meydana geldiği bildirildi. İki taraf da Keşmir'in tamamında hak sahibi olduğunu iddia ediyor.

Karşılıklı ateşin cumartesi günü başlayıp pazar günü de sürdüğü belirtildi.

Reuters'a konuşan Keşmir Polis Şefi Vijay Kumar, "Pakistanlı askerlerin sivil yerleşimlerini hedef aldığını" ve biri çocuk olmak üzere üç kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Pakistan ordusunun halkla ilişkiler sorumlularından Babar Iftikhar, Hindistan'ın topçu atışı sonucu 2 Pakistan vatandaşının yaralandığını duyurdu.