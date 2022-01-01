Keşmir'de tapınakta izdiham: 12 ölü

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Hindistan kontrolündeki Keşmir'deki Mata Vaishno Devi Tapınağı'nda meydana gelen izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralandı.

Yılbaşı günü saat sabah 3 sularında bölgedeki en bilinen Hindu dini bölgelerinden olan tapınağa akın eden binlerce insan içeriye girmeye çalışırken izdiham yaşandı.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, "İnsanlar birbirlerinin üzerine düştü. Kimin bacağı kime dolanmış anlamak zordu" dedi. Görgü tanığı, "Olaydan yarım saat kadar sonra ambulans gelene kadar sekiz ceset topladım. Hayatta olduğum için kendimi şanslı sayıyorum ama hala olanları düşününce titreme geliyor" ifadelerini kullandı.

Bir yetkili, insanların özel bir duaya girmeye çalışırken izdihamın yaşandığını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bir görgü tanığı, izdiham yaşanırken tapınağı çevresinde en az 100 bin kişi olduğunu iddia etti. Olaydan sonra tapınağa girişler kısa süreliğine durduruldu.